Полина Санникова из Челябинска стала вторым двухсотбалльником в регионе

Девушка сдала на высший балл физику и профильную математику

Выпускница челябинского лицея № 148 Полина Санникова сдала на высший балл ЕГЭ по профильной математике и по физике. Девушка стала вторым двухсотбалльником в регионе в 2025 году, сообщает Челябинский институт развития образования.

К экзаменам выпускница готовилась по 3—4 часа в день, старалась грамотно распределить время между предметами.

«Математику я готовила без репетитора, потому что учитель математики, наш классный руководитель Яна Евгеньевна Рябова — самая лучшая на свете. Кстати, у нее почти треть класса написала математику на 90+. Она давала материал на уроках очень четко и понятно, советовала, где посмотреть дополнительные материалы в интернете, если какую-то тему мы не успевали разобрать на уроке. К экзамену по русскому языку нас готовил Виталий Геннадьевич Плетнев — у него очень интересные занятия. По физике — Нэлла Ивановна Шмонькина, но еще мне помог в подготовке репетитор, она тоже замечательный педагог — Дина Михайловна Михайлова», — хвалит Полина своих педагогов.

По словам Полины, правильно настроиться на экзамен ей помог спорт. Девушка десять лет занимается спортивным ориентированием, является кандидатом в мастера спорта и членом сборной Челябинской области.

«В спорте нужно в условиях жесткого ограничения по времени на бегу принимать решения. Нужна „холодная голова“ и эмоциональная устойчивость. На экзаменах я старалась не думать, что это экзамен, работала так, как будто это рядовая контрольная, — это помогало успокоиться», — признается Полина.

Будущую профессию девушка хочет связать с энергетикой, нанотехнологиями или прикладной математикой.

Первым двухсотбалльником на Южном Урале стал Андрей Степанов из Магнитогорска.