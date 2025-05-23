Репетиторы рассказали, как подготовить ребенка к ОГЭ и ЕГЭ

Сильным и слабым детям нужно разное время, но подход будет один — освоение базовых знаний

В школах России начался период ОГЭ и ЕГЭ. Особенную тревогу у школьников и их родителей вызывают обязательные предметы — математика и русский язык. Можно ли подготовиться к выпускному экзамену за неделю-другую и когда начинать ходить к репетитору, если хочется получить высокий балл? Об этом Первому областному информагентству рассказали челябинские репетиторы.

РУССКИЙ ЯЗЫК

«В моей практике не было случаев, когда к экзамену дети готовились за месяц или неделю. Многие родители все-таки адекватные люди и понимают, что для хорошей оценки по русскому языку ребенок должен овладеть базовым объемом знаний, а он немаленький», — говорит репетитор по русскому языку Ирина Вербицкая.

Дети бывают разными — сильными, слабыми. Каждому нужен свой срок подготовки. При этом к слабым репетитор относит не только тех, кто учится в школе на 3 и 4, но и тех, кто имеет проблемы с физиологией: рассеянное внимание, плохую память, медлительность, низкую мотивацию к обучению.

«Если ребенок учится в школе на 3 и 4, в его знаниях много пробелов, а хочется сдать ЕГЭ на 80+ баллов, с репетитором нужно заниматься два года, желательно два дня в неделю. Если ребенок получает по русскому языку 4 и 5 и надеется сдать экзамен на 90+ баллов, ему хватит и года, заниматься можно один раз в неделю», — отмечает Ирина.

В своей работе педагог делает ставку на освоение базовых знаний и только в качестве закрепления материала предлагает прорешать варианты.

«Натаскивать на ЕГЭ не люблю», — признается учитель.

В сжатые сроки, замечает Ирина, можно помочь особенным категориям школьников. С ребятами посильнее — пройти сложные темы, которые защитят от заданий-ловушек. С тревожными — укрепить уверенность в себе.

«Иногда родители думают: я плачу репетитору деньги, ребенок на занятия ходит — значит, сдаст хорошо. Увы, но это так не работает. Итог зависит от мотивации самого ребенка. Если он не трудится с репетитором (а такие дети встречаются), эффекта может не быть», — замечает Ирина Вербицкая.

Несколько лет назад педагог занималась с ребенком, который знал русский на тройку. Родители привели его к репетитору в марте перед ОГЭ. Мальчик очень старался, выполнял все задания — и сдал ОГЭ на четверку. Занятия с репетитором он не бросил и в старшей школе и сдал ЕГЭ по русскому языку на пятерку. Так что повысить оценку вполне реально.

МАТЕМАТИКА

По многим пунктам согласна с коллегой и репетитор по математике Татьяна Саврасова.

«Уже за первую часть ЕГЭ по математике ребенок может получить 70 баллов, и задания там простые. Но справляются с ними немногие, потому что детям не хватает системных знаний. Учителя в школе меняются, методики у всех разные — какая-та срабатывает, а какая-то нет. В голове у ребят сплошные пробелы. К тому же дети сейчас до жути ленивые: не хотят ничего решать сами, используют калькуляторы в телефоне и даже искусственный интеллект», — говорит Татьяна Саврасова.

По словам педагога, современным детям не хватает вычислительных навыков: многие даже столбиком плохо считают. У многих не сформировано наглядно-образное мышление, отчего страдает освоение геометрии. Репетитор считает, что родители должны контролировать школьников, даже если они не разбираются в математике сами.

«Объяснять темы, наверное, и не нужно. Иначе будет путаница в голове: учитель говорит так, а родители этак. Главное — проследить, что ребенок сел за письменный стол и задание сделал. Сделал сам, а не пользовался калькулятором, ГДЗ», — советует репетитор.

У Татьяны был опыт подготовки ребенка к ЕГЭ за суперсжатые сроки. С 2024 года школьники получили возможность пересдавать ЕГЭ по одному из предметов в резервный день.

«Мальчик не сдал ЕГЭ вообще, не набрал даже минимальную сумму баллов. Я, как врач, жестко расписала его жизнь по часам: подъем, решение задач, чтение, снова решение. Каждый час он отправлял мне выполненные задания. И со второго захода ЕГЭ все же сдал», — рассказывает Татьяна.

Повторять этот эксперимент репетитор никому не советует.

«Подготовка должна быть качественной, без надрыва, чтобы у ребенка были сформированы важные компетенции. Они позволят ему не только успешно сдавать экзамены, но и учиться в вузе», — говорит Татьяна Саврасова.

Между тем в России выявили новую мошенническую схему с ЕГЭ: школьников и их родителей просят подтвердить личность перед сдачей экзаменов.