Первым двухсотбалльником на Южном Урале стал Андрей Степанов из Магнитогорска

Юноша получил высший результат на ЕГЭ по химии и русскому языку

Андрей Степанов, выпускник школы № 5 с углубленным изучением математики из Магнитогорска, стал обладателем 100 баллов сразу по двум предметам ЕГЭ. Об этом нам рассказали в Минобре области. Журналист «Первого областного» дозвонилась до юноши, чтобы узнать, как он добился таких результатов.

Первый успех пришел к Андрею на экзамене по химии — работу выпускника оценили на 100 баллов. Тогда Андрей рассказал «Первому областному», что химия дается ему легче русского языка. Но результат и по русскому языку оказался максимальным — 100 баллов. Также Андрей сдавал ЕГЭ по базовой математике и биологии. По математике юноша получил высший балл — пять (по базовой математике ставят только итоговую оценку), результат по биологии еще неизвестен.

«Главный совет будущим выпускникам: не посвящайте подготовке все свое время. Не забывайте, что у вас есть друзья, семья, любовь, природа и спорт. Они и помогли мне достичь таких результатов. Живите полноценной жизнью, ничего не бойтесь, и тогда у вас все получится!» — поделился Андрей.

Напомним, Андрей планирует поступить в вуз Новосибирска или Санкт-Петербурга, чтобы получить образование стоматолога.

По данным на начало этой недели, в Челябинской области 87 стобалльников: по химии — 33 человека, по профильной математике — 18 человек, по литературе — 17, по русскому языку — 16, по истории — 3.

Автор: Дарья Давтян