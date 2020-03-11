«Господа банкиры, окститесь!»: Алексей Текслер обсудил с главами экономическую обстановку

В свете падения рубля губернатор призвал соблюдать главный принцип работы — забота о жителях.

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В ходе совещания с главами Алексей Текслер обсудил и проблему падения рубля, которое произошло в понедельник. Он отметил, что события последних дней в экономике, курсовые колебания на нефтяном, фондовом и валютном рынках вызвали определённый резонанс. Денежными скачками незамедлительно воспользовались финансовые организации. Глав же муниципалитетов Алексей Текслер призвал не забывать, какие принципы в их работе являются главными.

«Приоритеты — активное развитие социальной сферы и мер социальной поддержки, необходимой инфраструктуры и реального сектора экономики. Работать по всем этим направлениям нужно вместе, обращаю внимание на это — „ВМЕСТЕ“! Я понимаю, что банкиров в этом зале нет, но, коллеги, курс доллара вырос с 68 рублей до 70 с копейками, но мы что вчера видели в обменниках? И 75, и даже 80 видели. Господа банкиры, окститесь!», — возмутился губернатор.

Алексей Текслер выразил уверенность, что ситуация в стране не критичная и вскоре выровняется. В поддержку своих слов, губернатор напомнил, что такой же позиции придерживается и лидер страны, который подтвердил это во время своего выступления на пленарном совещании в Госдуме.

«Мы этот период пройдём, пройдём достойно, и экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными», — процитировал Владимира Путина Алексей Текслер.

Алексей Текслер напомнил, что благодаря соглашению с ОПЕК об ограничении нефтедобычи, страна накопила серьезные резервы. Один из них сосредоточен в фонде Национального благосостояния.

«Вместе со средствами на счету по учёту дополнительных нефтегазовых доходов, на сегодняшний день этот объём составляет более 10 триллионов рублей. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть на протяжении до 10 лет»,— еще раз обратился к словам президента губернатор.

Алексей Текслер обозначил, что бюджет области уже утвержден. Он составил более 200 миллиардов и стал самым большим за всю историю региона. Все эти деньги в первую очередь будут потрачены на реализацию приоритетных задач, поставленных 204 Указом президента.