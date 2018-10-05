/ Учитель химии из Еманжелинска признана лучшим педагогом России

Педагогу вручили ключи от автомобиля «Лада Веста».

Учителя из Еманжелинска признали лучшим педагогом России. Елена Тележинская, преподаватель химии из школы № 4, выиграла конкурс «Современный учитель 2018». Именно она, по мнению организаторов соревнования профмастерства, оказалась самым талантливым педагогом, который использует на уроках современные технологии. Методические наработки Елены Тележинской тоже понравились жюри и пользователям сайта, где устроили онлайн-голосование.

Борьба была очень упорная. Я долгое время, на протяжении 4 недель, была второй, меня обгоняли мужчины. Но случился переломный момент, когда я сказала: «Нет, еманжелинская школа должна быть самой лучшей». Я в отрыве от второго места на 50 тысяч баллов: смогла выложить 4373 материала. — цитирует Telefakt.ru Елену Тележинскую.

Учитель химии из Еманжелинска, победив в конкурсе, получила не только народное признание, но и материальный приз — автомобиль «Лада Веста Эксклюзив» красного цвета. Ключи от машины педагог получит в День учителя 5 октября.