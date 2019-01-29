/ Дмитрий Патрушев: «Челябинская область — в числе лидирующих субъектов по количеству оформленных ветеринарных сертификатов»

Об этом министр сельского хозяйства РФ сообщил рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

С 1 июня 2018 года в России стала обязательной электронная ветеринарная сертификация для производителей пищевой продукции. Это, по сути, проверка продукции на пригодность к употреблению и безопасность. Так, специально созданная система «Меркурий», позволит предотвратить ввоз в страну нелегальную продукцию.

Челябинская область входит в список субъектов, лидирующих по количеству оформленных сертификатов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В числе лидирующих субъектов — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская область, Нижегородская область, Свердловская область. — отметил Дмитрий Патрушев.

Отметим, на данный момент на электронную сертификацию полностью перешли уже многие регионы.