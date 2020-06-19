Секретарь УИК рассказала, как пройдет голосование в условиях пандемии на Южном Урале

Будут приняты все меры по обеспечению безопасности избирателей и членов комиссии.

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С 25 июня по всей России стартует неделя голосования по поправкам в Конституцию. Сделать свой выбор можно по 1 июля включительно. Для этого необходимо просто посетить участок в любой из удобных дней. В неделю до дня голосования участковые избирательные комиссии будут работать с 8.00 до 20.00. Южноуральцам рассказали об особенностях и порядке голосования.

«И работодатель, и территориальная комиссия делают максимально возможное для обеспечения безопасности, как членов комиссии, так и избирателей. Выдаются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, санитайзеры. Работодатель обеспечивает нам дезинфекцию помещений специальными лампами. В день голосования всем членам комиссии будут выданы защитные маски пластиковые. Для тех, кто будет проводить голосование вне помещений, будут выданы специальные халаты и также дезинфицирующие средства», — пояснила сайту «Первый областной» секретарь УИК № 2058 Наталья Стрельникова.

Добавим, что в неделю голосования избиратели могут проголосовать не только по месту регистрации, но выбрать любой удобный. Для этого требуется предварительно подать заявление в МФЦ или через ЕПГУ, сделать это можно до 21 июня. Кроме того, сделать выбор можно на дому. Обратитесь в свою участковую комиссию и согласуйте любую удобную дату с 25 июня по 1 июля 2020 года.