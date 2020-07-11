Коронавирус и русский язык: как инфекция наложила отпечаток на «великий и могучий»

Эксперты прогнозируют внесение новых слов в современные словари.

Послушать 00:00

Новая коронавирусная инфекция не только внесла серьёзные коррективы в повседневную жизнь россиян, но даже и в русский язык. Если раньше такие слова, как «самоизоляция», «карантин», «удалёнка» использовались не так часто, то сейчас их употребляют ежедневно. О том, какие ещё слова прочно вошли в нашу жизнь с появлением заморской болезни и, возможно, войдут в словари, рассказал корреспондентам медиахолдинга ОТВ доцент кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ Денис Пелихов.

«Русский язык, как и любой другой язык, реагирует на изменения, которые происходят вокруг, в обществе. Сейчас в русском языке появилась масса новых слов, и я бы поделил их на 2 категории: действительно новые слова, которые появились недавно, и которые были достаточно давно, а сейчас частотность в употреблении возросла. Среди новых — „ковидиот“, то есть человек, который не признаёт пандемию. Здесь наложение двух слов: „ковид“ и „идиот“»,— рассказывает Денис Пелихов.

Какие неологизмы прочно закрепятся в русском языке? Какие слова будут занесены в современные словари? Стоит ли торопиться с их переписыванием? И что такое «Корона-вечеринка»? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти сегодня и завтра, 11 и 12 июля, в программе «Итоги. Время новостей» в 21:30 по челябинскому времени на ОТВ.