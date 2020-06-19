Кабинки для голосования на избирательных участках Челябинской области будут открытыми

Также поставить галочку смогут люди, находящиеся в больницах и обсерваторах.

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1 июля по всей стране пройдет голосование о поправках в Конституцию. Но у многих вызывает опасение поход на избирательный участок, ведь в стране все еще бушует пандемия коронавируса. Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас заверил граждан, что в день голосования все будет происходить предельно безопасно.

Как минимум, изменится подход к традиционным закрытым кабинкам, где население непосредственно ставит галочку в избирательном бюллетене.

«1 июля на входах в участки будут дежурить волонтеры. Они будут измерять гражданам температуру, они же будут выдавать маски и перчатки, одноразовые ручки для голосования. Все участки будут постоянно проветриваться, не реже раза в час клининговые службы будут делать антибактериальную уборку. Не будет шторы для голосования, чтобы воздух в кабинках не застаивался и гипотетические вирусы не скапливались», — рассказал Сергей Обертас.

Также голосование будет организовано в больницах и обсерваторах. Ведь большое количество людей в данный момент находятся на лечении или изоляции. Но в данный момент этот вопрос еще прорабатывается.

«Ждем сейчас указаний от ЦИКа и Роспотребнадзора. С одной стороны, мы не можем отказать гражданину в реализации его конституционного права, с другой — есть сложности в реализации. Пока у нас есть две точки среди больниц и обсерваторов, где у нас есть опасения — там может подразумеваться контакт. Но путем взаимодействия с главами муниципальных образований мы уже нашли другие места для голосований, поэтому спасибо главам, спасибо территориальным избирательным комиссиям, которые позволят нам эту проблему решить», — поделился председатель избиркома.

При этом напомним, что голосовать 1 июля можно будет не только на избирательных участках. Каждый гражданин также может поставить галочку буквально не выходя из дома. Члены избирательной комиссии сами придут к вам на порог, соблюдая все санитарно-эпидемиологические меры. Для избирателя будет доступен закрытый пакет с бюллетенем, заявлением для голосования и одноразовой ручкой. Для этого важно только вовремя подать заявление на портале «Госуслуги».