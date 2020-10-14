Сегодня в Челябинской области потеплеет до +19 градусов

Ночью синоптики прогнозируют минусовую температуру.

Послушать 00:00

В Челябинской области с каждым днём становится всё теплее. Сегодня, 14 октября, синоптики прогнозируют до +19 градусов. Однако в области по-прежнему будет ветрено. Подробнее о погоде сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

Ночью в регионе ожидается до +2 градусов, в низинах синоптики прогнозируют до −3 градусов. К утру потеплеет до +7 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +14, +19 градусов. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в среду ночью будет облачно, без осадков. Температура воздуха составит +4 градуса. К утру прогреется до +6 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +17 градусов. Осадков синоптики также не обещают. Ветер западный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям хорошего настроения, ведь половина рабочей недели уже позади!