Сегодня в Челябинской области похолодает до -7 градусов

Днём синоптики прогнозируют ясную погоду и потепление.

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Сегодня, 8 октября, в Челябинской области будет чуть прохладнее, чем вчера. Однако синоптики Челябинского гидрометеоцентра сообщают, что ветер будет тише. Рассказываем подробнее.

Ночью 8 октября в Челябинской области ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров опустятся до −7 градусов. Утром погода также будет минусовой — до −2 градусов. Ветер неустойчивый от 0 до 5 метров в секунду. Днём прогреется до +4, +9 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в четверг ночью также будет минусовая температура: столбики термометров опустятся до −5 градусов, утром синоптики прогнозируют до −3 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днём потеплеет до +8 градусов. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Осадков также не ожидается.

Редакция сайта «Первый областной» желает читателям позитивного и интересного дня!