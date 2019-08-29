Как праздновать Ореховый Спас?

История праздника началась с Византии.

Послушать

Сегодня, 29 августа, православные празднуют Ореховый Спас. Ранее он был известен как Спас на холсте или Спас на полотне из-за того, что праздник посвящен переносу холста с отпечатанным лицом Иисуса Христа из Эдессы в Константиполь в 944 года. Свое же современное название он получил из-за того факта, что именно в конце августа поспевают лесные орехи.

Так, считается, что во времена Древней Руси люди украшали свои дома ветками орешника, а также изготавливали из них банные венки, поскольку думали, что ветки, сломленные именно в Ореховый Спас, приобретали особенную силу.

За день до празднования рекомендуют собраться всей семьей на ужин. Считается, что для того, чтобы следующий год был изобильным, нужно попробовать все блюда, которые есть на столе.

Особых запретов праздник не предполагает, однако не рекомендуется есть много пищи, если вы постились. Кроме того, из-за грядущих холодов считается, что в этот день необходимо хорошо поработать.