Епископа Троицкого и Южноуральского Пармена освободили от управления Троицкой епархией

Данное решение было принято на заседании Священного Синода.

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На заседании Священного Синода, где принял участие Митрополит Григорий, было принято решение об освобождении епископа Троицкого и Южноуральского Пармена освободили от управления Троицкой епархией. Данное решение было принято из-за прогремевшего скандала с выселением отца Ионна и матушки Нины из церковного дома.

«Синод имел суждение о положении дел в Троицкой епархии. В результате чего постановили: епископа Троицкого и Южноуральского Пармена освободить от управления Троицкой епархией, назначив викарием Челябинской епархии с титулом "Копейский"», — сообщает Челябинская митрополия.

Отметим, что митрополит Челябинский и Миасский Григорий временно будет управлять Троицкой епархией. Магнитогорской же епархией, которой руководит митрополит Григорий, будет управлять бывший викарий Омской епархии, епископ Азовский Зосима.