Чипирование обуви в России перенесли на лето

Срок отложил председатель правительства РФ.

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В России отложили срок вступления в силу закона об обязательной маркировке обуви. Это подтвердил председатель правительства России Михаил Мишустин. Теперь в планах промаркировать новые товары до 1 июля, до 1 сентября — нереализованные остатки обуви. До 1 августа должны промаркировать обувные товары, ввезенные из-за границы после 1 июля, но приобретенные до 1 июля.

Однако нужен ли данный закон в России? Эксперты склоняются к тому, что он бесполезен. Учитывая то, что большинство товаров, так или иначе, производится в Китае.

«Закон надуман. Ни в одной стране цивилизованной вопроса обязательной маркировки товаров народного потребления нет. Встречается маркировка товаров, которые связаны с риском, с опасностью для жизни: лекарства и прочее», — говорит директор обувной фабрики «Юничел» Владимир Денисенко.

По словам руководителя предприятия, в этом заинтересованы производители кассовой техники, которым выгодна замена оборудования.

Напомним, ранее нововведение планировали ввести с 1 марта 2020 года.