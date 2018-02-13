/ Стало известно о ситуации на государственной границе в Челябинской области

На территории региона проходит почти 900 километров границы.

Состоялось первое заседание комиссии по реализации государственной пограничной политики в регионе. Орган создали в прошлом году из-за «приграничного характера региона».

По территории области проходит почти 900 км государственной границы. За все эти годы немало сделано в плане обустройства границы, застав, военных городков, пунктов пропуска. Есть целый пакет соглашений межгосударственного и межрегионального уровня по вопросам приграничного сотрудничества. — сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Он также добавил, что граница не должна разделять людей, но при этом «быть на замке» для террористов, нелегальной миграции и контрабанды.



О ситуации на государственной границе доложил начальник пограничного управления ФСБ Российской Федерации по Челябинской области Олег Плищинский. По его словам, комиссия позволит повысить эффективность работы по нейтрализации угроз пограничной безопасности на челябинском участке государственной границы Российской Федерации, обеспечит эффективное взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления.

