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/ Как бесплатно установить счетчики на воду

Как бесплатно установить счетчики на воду

Управляющие компании продолжают незаконно брать деньги с собственников.
сегодня в 18:09
  |  Общество

Хитрые управляющие компании продолжают наживаться на незнании клиентов. Они требуют плату за первичную установку или опломбирование счетчиков воды. Листовки с предложением провести данные работы с большой скидкой до сих пор оказываются в ящиках жителей Южного Урала, хотя процедура стала бесплатной еще в 2013 году. Тогда был принят закон «О водоснабжении и водоотведении», который раз и навсегда внес ясность: за установку счетчика организации горячего или холодного водоснабжения деньги брать не должны.

По своей сути опломбирование — это установка на прибор учета уникального устройства одноразового применения (непосредственно пломба и пломбировочный канат), которое предназначено для контроля за несанкционированным доступом к оборудованию. — напоминает региональный Роспотребнадзор.

Жители Челябинской области, решившие установить счетчики на воду, должны помнить:

  • даже если прибор учета отличается от тех, что стоят у соседей, он подлежит опломбированию. Главное, чтобы он соответствовал законодательству РФ. Ввод счетчика в эксплуатацию возможет в течение месяца;

  • если вас уверяют, что счетчик нужно поверить, и именно за эту процедуру взимается плата, — вас обманывают. На самом деле счетчик заверен уже на заводе. Покупая его, вы получаете техпаспорт и другие сопроводительные документы, где это обозначено. То есть управляющая компания должна просто установить и запустить прибор учета. А это, по действующему законодательству, бесплатно;

  • показания по-новому начисляются с 1 числа следующего месяца.

Важно помнить, что управляющая компания все же вправе попросить с вас деньги за работу. Делается это в случае, если была нарушена пломба, и установка счетчика производилась повторно.

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