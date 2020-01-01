Алексей Текслер исполнил наказ южноуральских детишек

Губернатор посетил ледовый городок в Челябинске и пообщался с Дедом Морозом.

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31 декабря губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершал поездку по маршруту Магнитогорск-Пласт-Южноуральск, где много общался с местными жителями и поздравлял их с Новым годом. И в последнем пункте назначения он встретился с детишками, которые передали Алексею Текслеру подарок для Челябинска.

Это была большая елочная игрушка, сделанная собственными руками. Южноуральцы попросили главу региона привезти ее в Челябинск и повесить на одну из городских елок.

Губернатор не стал откладывать поручение от детей и сегодня, 1 января, он, вместе с супругой Ириной и сыном Мишей приехал в челябинский ледовый городок и вручил эту елочную игрушку Деду Морозу.

«Этот шар мне вручили дети из Южноуральска и поручили повесить его на одну из елок в Челябинске. Дедушка Мороз, я хотел бы, чтобы вы определили эту новогоднюю игрушку и осуществили наказ ребятишек из Южноуральска», — сказал глава региона Дедушке Морозу.

Главный волшебник страны тут же отметил, что эту замечательную игрушку они повесят на самую красивую новогоднюю елку в городе.

Также Алексей и Ирина Текслер с радостью фотографировались и пообщались со всеми желающими. Их буквально окружила большая толпа горожан, которые хотели поздравить главу региона и его семью с Новым годом.

И в это же время сын губернатора Миша Текслер наслаждался ледовым городком и с радостью скатывался с горки.