«Сделаем!»: в Кусе достроят ФОК, «замороженный» в 2011 году

Появления спортивного объекта много лет ждет весь район.

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В 2005 году в Кусе началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором смогли бы заниматься и взрослые, и дети со всего района. Но в 2011 году стройка была заморожена, а объект «запечатан», сказался недостаток финансирования. Все эти годы недостроенное здание лишь «мозолило» глаза жителям, а властям добавляло бумажной работы и волокиты по «выбиванию» денег.

Объект сегодня посетил глава региона, когда приехал в Кусу с рабочим визитом. На месте глава Кусинского муниципального района Юрий Лысяков рассказал, что администрация уже не раз обращалась с этим вопросом и в законодательное собрание области и к предыдущему губернатору, но сроки все время переносились. Губернатор в свою очередь похвалил местную власть за старания.

«Вы молодцы, хоть сохраняете объект. С 2011 (обращается в Одеру) года неужели нельзя было достроить? Завершайте изыскания, проектно-сметную документацию на достройку готовьте актуальную. Сделаем!», — отметил Алексей Текслер.

Подобного объекта в Кусинском районе нет. И взрослые, и юные спортсмены вынуждены заниматься в школьных спортзалах и на стадионах. Новый ФОК решил бы не только эту проблему.

«Еще уникальность этого объекта в том, что здесь предусмотрен лифт для маломобильных групп населения, шахта уже есть», — рассказал глава Кусинского муниципального района Юрий Лысяков.

Министр спорта региона Леонид Одер добавил, что в Кусинском районе очень большое внимание уделяет очень большое внимание юным спортсменам с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время ФОК закончен на 70%. Но, как справедливо отметил Алексей Текслер, за практически 10 лет, которые здание простояло «замороженным», изменись многие нормы и требования контролирующих органов. В этой связи, губернатор обратился к первому заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину с поручением поддержать в этом вопросе муниципалитет.

«Чтобы не получилось так, что здесь все надо будет разобрать. Вы помогите коллегам так все организовать, чтобы мы с минимальными расходами этот объект смогли достроить. Чтобы не получилось, что выявятся такие требования, которые будут замораживать этот объект. Обидно за людей, что такой объект простаивает. Надо сделать! Возьмите на особый контроль, помогайте коллегам. Не через письма общайтесь!», — обратил внимание губернатор.

На завершение строительства кусинского ФОКа направят 150 миллионов рублей.