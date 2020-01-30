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Глава региона побывал в средней общеобразовательной школе № 7 в Кусе. Здание возведено в 1957 году, а деревянный пристрой к нему добавили спустя 20 лет — там уже просел пол, поэтому ремонт в образовательном учреждении не роскошь, а необходимость.
«Школе требуется ремонт. За два года нужно провести комплексную реконструкцию, начать необходимо со спортивного зала», — заявил губернатор.
Особое внимание Алексей Текслер уделил школьной столовой, глава региона пообщался с поварами и рассказал им о переходе на бесплатное питание для младших классов.
Свой наказ дал губернатор и ученикам, попросил их хорошо учиться, а ремонт и благоустройсво школы пообещал взять на себя и коллег.