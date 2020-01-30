Ремонт — это не роскошь, а необходимость: в школе Кусы начнется реконструкция

Алексей Текслер посетил школу в Кусе во время рабочего визита.

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Глава региона побывал в средней общеобразовательной школе № 7 в Кусе. Здание возведено в 1957 году, а деревянный пристрой к нему добавили спустя 20 лет — там уже просел пол, поэтому ремонт в образовательном учреждении не роскошь, а необходимость.

«Школе требуется ремонт. За два года нужно провести комплексную реконструкцию, начать необходимо со спортивного зала», — заявил губернатор.

Особое внимание Алексей Текслер уделил школьной столовой, глава региона пообщался с поварами и рассказал им о переходе на бесплатное питание для младших классов.

Свой наказ дал губернатор и ученикам, попросил их хорошо учиться, а ремонт и благоустройсво школы пообещал взять на себя и коллег.