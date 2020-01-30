Ремонт и оснащение больницы в Кусе профинансируют в ближайшие годы

Глава региона посетил медучреждение в ходе рабочей поездки.

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Первичной проблемой Кусинской районной больницы является нехватка кадров — в учреждении состоящем из двух стационаров, поликлиники, ФАПа и станции скорой помощи укомплектованность штата составляет чуть выше 70%. В больнице даже действует программа поддержки «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Принято решение направить в район узких специалистов, чтобы врачи провели прием пациентов», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Так же, как и в кадрах, больница нуждается в оборудовании. Новый цифровой стационарный флюограф с подъемником приобретут за 6,5 миллионов, дополнительно окажут помощь в обустройстве рентген-кабинета. Уже в этом году направят средства на ремонт детского отделения и дневного стационара, а также на завершение ремонта в инфекционном корпусе. На 2021 год запланирована покупка рентгеновского аппарата.

На станции скорой помощи в Кусинском районе работают 5 автомобилей марки «Форд» и «ВАЗ», в общении с водителями губернатор узнал, что лучше закупать «Соболь» — они комфортнее и теплее. Новые машины появятся на станции уже в следующем году.