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Экологическая тропа открывается в Челябинске

Жителей города приглашают на открытие маршрута.
сегодня в 11:03
  |  Общество

Сегодня, 10 октября, в Челябинске открывается экологическая тропа. Маршрут разработали в общественной организации «Время Че» и ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Челябинской области.

Главная цель эко-тропы — заложить основы развития дорожно-тропиночной сети в бору, снизив антропогенную нагрузку на природную территорию. Мы ставили своей целью сделать маршрут не только правильным с точки зрения экологии, но и интересным для жителей города. — рассказали сайту «Первый областной» в общественном движении «Время Че».

Отметим, на всей протяженности тропы установлены стенды с информацией о маршруте, картой и историей этой лесной территории. Таким образом любители природы смогут больше узнать об особенностях флоры и фауны Челябинска.

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Комментарии

Ирина
11:15, 10.10.2018
Приглашают)))) но не сообщают, куда идти, где тропа????

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