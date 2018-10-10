/ Экологическая тропа открывается в Челябинске

Жителей города приглашают на открытие маршрута.

Сегодня, 10 октября, в Челябинске открывается экологическая тропа. Маршрут разработали в общественной организации «Время Че» и ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Челябинской области.

Главная цель эко-тропы — заложить основы развития дорожно-тропиночной сети в бору, снизив антропогенную нагрузку на природную территорию. Мы ставили своей целью сделать маршрут не только правильным с точки зрения экологии, но и интересным для жителей города. — рассказали сайту «Первый областной» в общественном движении «Время Че».

Отметим, на всей протяженности тропы установлены стенды с информацией о маршруте, картой и историей этой лесной территории. Таким образом любители природы смогут больше узнать об особенностях флоры и фауны Челябинска.