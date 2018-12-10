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/ «Добрая лошадка» приглашает особенных детей на большой праздник

«Добрая лошадка» приглашает особенных детей на большой праздник

По случаю открытия конного манежа будет организована развлекательная программа.
сегодня в 15:08
  |  Общество

Центр иппотерапии «Добрая лошадка» приглашает посетить мероприятие, посвященное открытию конного манежа, который был построен при поддержке Фонда президентских грантов. В этом году с проектом «Хвостатый терапевт» центр стал победителем конкурса Фонда.

На празднике ожидаются костюмированные соревнования среди детей, показательные выступления спортсменов Центра иппотерапии, катание на санях и квадроциклах, а также развлекательная шоу-программа.

Такой праздник устраивается не просто так, манеж — это долгожданное приобретение. Он позволит заниматься с детьми даже в плохую погоду. До того, как его построили, занятия проходили на улице, поэтому их часто приходилось отменять из-за непогоды.

В нашей области нет подобных Центров, да и крытый манеж — это большая редкость. Теперь мы сможем заниматься в любую погоду. Сейчас на бесплатные занятия ходят около 30 детей, примерно по 8−10 тренировок в месяц. Кроме того, наши спортсмены выезжают на соревнования: ребенок с диагнозом аутизм занял второе место на Всероссийских конных играх; девочка с синдромом Дауна поедет на российские соревнования в следующем году. — рассказывает Ирина Морданева, директор Центра иппотерапии «Добрая лошадка».

Теперь, когда манеж уже функционирует, непогода не будет страшна ни «хвостатым докторам», ни их маленьким пациентам. А всех друзей «Добрая лошадка» приглашает 14 декабря, в 12:00, в конный клуб на территории Центра отдыха «Боярская станица».

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