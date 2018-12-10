/ «Добрая лошадка» приглашает особенных детей на большой праздник

По случаю открытия конного манежа будет организована развлекательная программа.

Центр иппотерапии «Добрая лошадка» приглашает посетить мероприятие, посвященное открытию конного манежа, который был построен при поддержке Фонда президентских грантов. В этом году с проектом «Хвостатый терапевт» центр стал победителем конкурса Фонда.

На празднике ожидаются костюмированные соревнования среди детей, показательные выступления спортсменов Центра иппотерапии, катание на санях и квадроциклах, а также развлекательная шоу-программа.

Такой праздник устраивается не просто так, манеж — это долгожданное приобретение. Он позволит заниматься с детьми даже в плохую погоду. До того, как его построили, занятия проходили на улице, поэтому их часто приходилось отменять из-за непогоды.

В нашей области нет подобных Центров, да и крытый манеж — это большая редкость. Теперь мы сможем заниматься в любую погоду. Сейчас на бесплатные занятия ходят около 30 детей, примерно по 8−10 тренировок в месяц. Кроме того, наши спортсмены выезжают на соревнования: ребенок с диагнозом аутизм занял второе место на Всероссийских конных играх; девочка с синдромом Дауна поедет на российские соревнования в следующем году. — рассказывает Ирина Морданева, директор Центра иппотерапии «Добрая лошадка».

Теперь, когда манеж уже функционирует, непогода не будет страшна ни «хвостатым докторам», ни их маленьким пациентам. А всех друзей «Добрая лошадка» приглашает 14 декабря, в 12:00, в конный клуб на территории Центра отдыха «Боярская станица».