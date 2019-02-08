/ Международный паралимпийский комитет условно восстановил членство России

Отстранение ПКР длилось три года.

Международный паралимпийский комитет до 15 марта этого года условно восстановил членство Паралимпийского комитета России, которого организация была лишена с 2016 года. О решении исполкома МПК на пресс-конференции объявил глава организации Эндрю Парсонс.

В течение 29-месячного отстранения паралимпийский комитет России выполнил 69 из 70 условий восстановления. Последним остается официальный комментарий по выводам доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Несмотря на это, Российская сторона выполнила условия по надежному тестированию для паралимпийцев, запуску новой образовательной антидопинговой программы, а также провела реформы по управлению, обновлению антидопинговых программ и осуществила все выплаты по расходам международного паралимпийского комитета на антидопинговые расследования.

Российские паралимпийцы являются и будут оставаться одними из самых проверяемых атлетов паралимпийского движения. РУСАДА под наблюдением WADA было фактически построено с нуля, прошло проверку и восстановлено. Учитывая эти факторы, оставлять отстранение в силе из-за отказа России принять доклад Макларена, представляется неправильным. Мы должны двигаться вперед и находить решение, которое защитит целостность паралимпийского движения, нужно признать значительные реформы, проведенные ПКР, которые позволяют вернуть им членство в международной организации. — сказал Эндрю Парсонс.

Напомним, паралимпийский комитет России был отстранен накануне Паралимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, на основании доклада Ричарда Макларена. В расследовании канадского юриста говорилось о 35 случаях сокрытия допинг-проб российских спортсменов в период с 2012 по 2015 годы. Вторая часть расследования Макларена была посвящена Олимпиаде в Сочи. По утверждениям канадца, пробы шести победителей соревнований были подменены.