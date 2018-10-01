/ Губернатор призвал строить объекты к ШОС и в выходные

В таком графике идет работа над конгресс-холлом и аэровокзалом.

Объекты к саммитам ШОС и БРИКС проинспектировал в выходные губернатор Борис Дубровский. Первым пунктом маршрута стал конгресс-холл «Таганай» на улице Труда. Именно там будут проходить деловые встречи во время саммитов. Работа идет даже в выходные дни. Так что уже к ноябрю удастся завершить кровлю. Брать пример с застройщиков «Таганая» губернатор посоветовал команде, трудящейся над возведением гостиницы на улице Васенко.

Это ключевая история. Сегодня суббота, воскресенье, а никого нет. На конгресс-холле люди работают. А у вас нет. Это тревожит. — сообщил Борис Дубровский.

Также губернатор проинспектировал территорию на набережной реки Миасс, где появится общественно-деловой центр. Строительство его сейчас не идет, но трубы, проходящие под водоемом, необходимо заменить. Это прямое поручение губернатора.

Другой важный объект — аэропорт. Там строится аэровокзал. Работа тоже не останавливается в выходные. В 2020 году, когда делегации из разных стран прилетят на саммиты, именно аэропорт станет первым объектом, который увидят гости в Челябинске.