/ Борис Дубровский пояснил, почему отложилось решение о площадке ШОС и БРИКС

Губернатор уверен, что Челябинск получит разрешение на саммиты благодаря хорошей подготовке.

Пройдут ли саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске — такой вопрос интересовал журналистов, пришедших на новогоднюю пресс-конференцию Бориса Дубровского. Губернатор пояснил, что принятие решения затянулось из-за появления в ШОС новых участников. Возникла неопределенность, захотят ли Индия и Пакистан принять мероприятие в 2020 году.



Теперь четко сказано, что нет, Индия и Пакистан не претендуют, встают в очередь. 2020 год — это Россия, а мы за право будем бороться. Реальная подготовка вселяет уверенность, что мы получим разрешение на проведение саммита ШОС и БРИКС в Челябинске. У нас скоро будет очередная облетная группа, мы должны показать, что сделали за 1,5 года. Серьезных внешних изменений продемонстрировать мы не сможем, но работу проделали серьезную. Например, строительство конгресс-холла на двух берегах Миасса. Мы больше года собирали лоскутное одеяло из участков земли, распределенных между собственниками, пользователями, арендаторами. А внешне вроде бы ничего не происходит. — ответил Борис Дубровский.

Решение будет принято и задокументировано в 2018 году.



Второй вопрос, затронувший ШОС и БРИКС, касался Еткульского района и осетрового кластера. Глава района уверен, что гости международных саммитов будут угощаться рыбой и икрой, выращенной на предприятии. Борис Дубровский сказал, что не видит препятствий для такого развития событий. Агрокомплекс с осетровыми будут поддерживать.



Узнать, о чем еще говорил губернатор, можно в нашей ТЕКСТОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ.