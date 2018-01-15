/ Объекты к саммитам ШОС и БРИКС доработают федеральные структуры и областное правительство

Облетная группа озвучила новые требования к международным саммитам.

Облетная группа, возглавляемая советником Президента, завершила работу в Челябинске. По предварительной информации, городским властям рекомендовано создать рабочую группу. Участие в ней могут принять и федеральные структуры, а также представители регионального правительства. Группа нужна для доработки уже существующих проектов и объектов.

Группа будет работать предметно по объектам, которые готовятся к саммитам ШОС и БРИКС, расширять узкие места, которые есть. Требования к саммитам постоянно увеличиваются, раньше брали за образец Уфу, но мир шагает дальше, плюс количество стран ШОС и БРИКС постоянно растет, соответственно, растут требования к залам, местам приема, количеству гостиничных номеров. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.

Напомним, Челябинск принимал облетную группу 15 января. Были показаны гостевые маршруты, площадки, где намерены реализовать проекты к саммитам ШОС и БРИКС. Затем состоялась встреча с губернатором Борисом Дубровским. Решение о месте проведения саммитов ШОС и БРИКС пока не принято.