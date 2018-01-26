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/ Конгресс-холл на реке Миасс будет «логической доминантой» центра Челябинска

Конгресс-холл на реке Миасс будет «логической доминантой» центра Челябинска

Проект здания соответствует мировым требованиям.
сегодня в 19:27
  |  Общество

Подготовка к саммитам ШОС и БРИКС не прекращается ни на минуту. Очередное совещание, посвященное строительству в Челябинске важных объектов, провел 26 января Борис Дубровский. Речь шла о конгресс-холле и гостиницах, в которых разместятся гости международных мероприятий. Сейчас внешний вид и «наполнение» конгресс-холла полностью согласовано, все соответствует мировым тенденциям и требованию главы региона — синхронизации здания с объектами набережной.

Это здание должно стать логической доминантой центральной части города, которая предполагает постоянное движение челябинцев и гостей города. — сообщил Борис Дубровский.

Утверждено, что конгресс-холл будет возвышаться на 170 метров, первые пять этажей отдадут под общественные помещения, в том числе конгресс-центр, торгово-выставочные и технологические помещения.

Добавим, что к 2020 году в Челябинске появятся новые гостиницы. Всего необходимо 5 тысяч номеров для размещения всех гостей. Переговоры с инвесторами и застройщиками уже проведены.

Напомним, решения, где пройдут саммиты ШОС и БРИКС, сейчас нет, но город активно готовится к этим событиям. В Челябинске уже появился сад международных мероприятий, он находится возле Театра оперы и балета. Подготовлен проект модернизации аэропорта.

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