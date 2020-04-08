Счет для оказания поддержки людям в сложной ситуации открыли в Челябинской области

Эти средства направят южноуральцем, которые не попадают под существующие меры помощи.

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В Челябинской области функционирует благотворительный счет, средства с которого позволят обеспечить поддержку южноуральцам, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Правительство области уже ввело ряд поддерживающих мер, например, выплаты по пять тысяч рублей многодетным малообеспеченным семьям, а также одиноким матерям. Кроме того, пожилые люди старше 65 получат продуктовые наборы. Но есть люди, оказавшиеся в тяжелой ситуации, но не попадают ни под одну категорию граждан, которым оказывают поддержку.

«К нам обращаются граждане в чрезвычайно тяжелой ситуации, которые не попадают не в одну из заявленных категорий. Для оказания помощи именно этим людям создан благотворительный счет. Оператором выступает областная некоммерческая организация «Союз женщин Челябинской области», — сообщает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Сотрудники правительства и региональных министерств в добровольном порядке решили перечислить средства на данный счет. Все, у кого есть возможность и желание поддержать южноуральцев, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, могут отправить денежные средства по данным реквизитам:

ООЖО «Союз женщин Челябинской области»

ИНН 7453040068,

р/счет 40703810590000002392,

ПАО «Челябинвестбанк»,

БИК 047501779, КПП 745101001,

к/сч 30101810400000000779.