До середины июня может продлиться пик коронавирусной инфекции в России

Глава Федерального медико-биологического агентства озвучила прогнозы ученых по развитию эпидемии.

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Глава Федерального медико-биологического агентства озвучила мнения ученых-математиков и биологов по поводу дальнейшего развития коронавируса в России. Так, Вероника Скворцова передала их предположение, что пика стоит ждать через 10 — 14 дней. Затем заболеваемость продержится некоторое время на одном уровне.

«Где-то нам 10 — 14 дней до выхода на „плато“ с этой инфекцией. После этого времени, мы некоторое время продержимся на этом „плато“ и пойдем в обратную сторону, то есть процесс, фактически, как правило, напоминает синусоиду: вот столько времени, сколько мы поднимались на плато, столько же мы будем опускаться с него. На этом „плато“ мы будем где-то до первой декады июня — до середины июня, предположительно», — рассказала Скворцова.

Если сценарий процесса не изменится, то события будут развиваться таким образом, добавила бывший руководитель федерального минздрава.