Ни одного нового подтвержденного и шесть выздоровевших: обновлена статистика по коронавирусу в регионе

Новые данные представил губернатор Алексей Текслер.

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Сегодня, 8 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил свежие статистические данные о коронавирусе в регионе.

Он заявил, что новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в области нет.

«За последние сутки „Вектор“ не подтвердил ни одного нового случая. Таким образом, диагноз подтвержден у 32 двух человек. Но за сутки поставлено три новых условно-положительных диагноза», — заявил Алексей Текслер.

Он рассказал, что у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, в некоторых случая даже без клинических проявлений.

Также увеличилось количество выздоровевших. Еще два человека выписаны из больницы, таким образом их количество увеличилось до шести человек.Так, на госпитализации в данный момент остаются 26 человек (Челябинск - 11, Кизильский район - 5, Магнитогорск - 3, Златоуст - 1, Бреды - 4, Верхнеуральск - 2).



Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с коронавирусом: 8-800-201-41-88.