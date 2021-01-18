Житель Магнитогорска моржевал сто дней перед Крещением

Любитель закаливания каждый день обливался холодной водой или нырял в прорубь в течение трех месяцев

Дим Гиниятуллин рассказывает о своем увлечении в социальных сетях: постит короткие юмористические видео, фотографии и инструкции о закаливании. Молодой человек уверен, что активный отдых и здоровый образ жизни — залог счастливой и долгой жизни. Он состоит в городском любительском клубе моржевания. Вместе с единомышленниками Дим прошел «Ледяной марафон» — в течение ста дней он ежедневно обливался холодной водой или окунался в прорубь. Не напугали молодого человека даже минувшие морозы.

«Если вы думаете, когда заняться закаливанием, то сейчас самое время. На Урале наступили крещенские морозы, минус 32°С. Всем здоровья!» — пожелал Дим своим подписчикам в минувший четверг и с воодушевлением облился ледяной водой, а затем растер тело снегом.





Дим закаляется с детства.

«В третьем классе вылечил таким способом сердечную недостаточность. Таблетки не помогали, помог спорт и холодная вода. С тех времен постоянно ныряю на Крещение и среди года», — рассказывает он.

Социальные сети молодой человек называет дополнительным мотиватором против лени.

«А еще через них можно рассказать людям, что возможно все», — комментирует магнитогорец.

Сегодня восьмой день, как Дим начал новый марафон «Бегущий человек»: в течение ста дней он должен преодолеть пятьсот километров. Никто и не сомневается, что у такого выносливого парня все получится.