Афиша на неделю: куда пойти в Челябинске 18—21 января

Лекция о Феллини, гастроли театра психоанализа и наши любимые «Темные аллеи» — планируем нескучные будни вместе

«Темные аллеи»

18 и 19.01, 19:30, 12+

Студия-театр «Манекен»

Билеты после регистрации вот тут





Любовный коктейль Бунина можно подавать вечером влюбленным парочкам — непременно с темным сиропом и бузинной веткой. Пусть дама в этот момент спрячет улыбку в горжетке, а кавалер ее осторожно придержит под локоток. Ну правда, филоновское переложение «Темных аллей» — оно такое красивое, пронзительно чувственное и звучит во всех диапазонах, от низких, бархатных частот взаимной или трагичной любви, до пронзительных смешных и нелепых влюбленностей. И останется в памяти если не на вечер, то навсегда.

Театр в кино

19.01, 18:00, 16+

К\т им. Пушкина

Билеты 450 рублей





На большом экране кинотреатра имени Пушкина золотомасочный спектакль театра имени Пушкина из Москвы. «Доброго человека из Сезуана» поставил Юрий Бутусов. Тот самый, что «золотые маски» начал получать еще за выпускные работы из театрального вуза. Но его творческого вдохновения было бы недостаточно, если бы не Александра Урсуляк, которая играет и мужскую и женскую роль. Ее героиня танцует, поет по-немецки и изо всех сил старается остаться добрым человеком в озлобленном и равнодушном мире людей и богов. Напомним, что «Золотая маска» в кино — театральный проект национального масштаба. На экранах — лучшие постановки российских театров, которые получили номинации и престижные награды фестиваля.

Лекция о Федерико Феллини

19.01, 19:00, 18+

Паб «Патрик»

Вход свободный

Культурно-питейное заведение продолжает серию творческих вечеринок. На этот раз в «Патрике» выступит Дмитрий Харитонов, критик, литературовед и автор университетского спецкурса по истории кино. Такого про Феллини вы еще не слышали! К слову, в пабе регулярно проходят встречи «Библиотекарки» (актеры читают классиков), «Стихи о» и кинодебаты.

«Инопланетянцы»

19.01, 19:00, 18+

Сцена учебного театра ЧГИК

Билеты 600—900 рублей





Спектакль из гастрольного репертуара театра «Нитья», наполовину ведического, наполовину психологического проекта. Это театр без декораций и особенных костюмов, где все держится на речи героев. Раньше спектакль назывался «Я Счастье». Он рассказывает о любви мужчины и женщины, разных взглядах и способах быть счастливыми. Итак, есть Паша и Люба Гостюхины, лирические персонажи, которые в первой части спектакля совсем по-разному справляются со своей любовью, а во второй части женятся и ищут мир в семье. А еще есть бог, ангелы, наблюдатели и само Счастье, которое вдруг обретает голос, а не сидит в тишине. Действо продолжительное (3 часа) и несколько напоминает семинары личностного роста или сеанс психотерапии. И хотите секрет? Театр «Нитья» гостит в Челябинске пять дней, показывает пять спектаклей. Так вот, четыре из них — все про этих Гостюхиных, которые рассуждают о семье, любви и счастье каждый со своей колокольни. Иногда вместе с ангелами. А в результате люди влюбляются, семьи соединяются, а неуверенные в себе становятся счастливыми. Ах, да, актеры тут устраивают интерактив и вызывают на сцену одиночек и пары. Если не готовы для откровенности, лучше не занимайте первые ряды.

Бразильский мастер-класс на английском

19.01, 15:00, 12+

Центр межкультурных коммуникаций (публичной библиотеки), ул. Цвиллинга, 61

Вход по записи





В Челябинске открывают неделю бразильской культуры и возобновляют клуб путешественников #БезВиз — рассказов и лекций о других странах и на разных языках. Встречу 19 января будет вести Рафаэль Морейро, преподаватель и руководитель Интеграционного центра ЧелГУ. Рафаэль расскажет об истории, литературе и языке Бразилии. Важно: лекция будет на английском языке! А после лекции все желающие могут остаться на мастер-класс по латиноамериканским танцам от Полины Хасановой. Гости должны зарегистрироваться на встречу и обязательно надеть маску.

Народная музыка с органным эхом

20.01, 18:30, 6+

Органный зал

Билеты 200—250 рублей





Самые любимые и неизвестные русские народные песни под балалайку и фортепиано исполнят солисты Филармонии Наталья Кралина (сопрано) и Валерий Останин (баритон). Давно ли вы вживую слышали балалайку и залихватскую «Калинку»?

Писатели — детям

20.01, 12:00, 6+

Областная библиотека для молодежи

Онлайн-событие





В молодежной библиотеке проходит масса творческих встреч несмотря на карантин. Просто все сидят в zoom. Например, можно послушать и задать вопросы настоящей писательнице, детской поэтессе из Челябинска Натальей Сыч. Стихотворения Натальи публиковались авторскими книгами и попадали в сборники для малышей и подростков. На встрече она прочтет свои новые работы и поделится секретами написания книжки. Кстати, в этот же день, но в 15:00, в библиотеке-онлайн состоится поэтический марафон.

«Время женщин»

21.01, 18:00, 12+

Театр драмы

Билеты 300—1000 рублей





Одноименный роман Елены Чижовой, который лег в основу пьесы, получил «Букера» чуть больше года назад. Под руководством Александра Зыкова на сцене собрались пять прекрасных челябинских актрис (Марина Аничкова, Татьяна Каменева и другие), чтобы рассказать нам истории счастливых и несчастных женщин, которым досталось мало любви, зато много горя. Каждая справляется по-своему и у каждой свое счастье.

«Жизель»

21.01, 18:30, 12+

Театр оперы и балета

Билеты 200—600 рублей





«Жизель» на сцене Челябинского оперного театра играют уже 60 лет! Спектакль возрождали, переигрывали, меняли декорации, но классический сюжет остается неизменным: это история о наивной и влюбленной девушке, чьи чувства оказываются сильнее смерти. Любопытный факт: всего через месяц в составе «Жизели» грядут перемены — партию графа Альберта будет танцевать новый солист театра Максим Гуртовых, который присоединился к труппе оперного буквально вот-вот. Ранее Максим танцевал на сцене Словацкого национального театра.