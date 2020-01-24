Почти 4 500 доз снюса изъяли из магазинов Копейска

Полиция продолжает проводить рейды по торговым точкам Челябинской области.

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Полиция Копейска, отдел молодежи и общественный совет при МВД прошлись по магазинам города, чтобы выявить незаконную продажу снюсов. Проверили 75 торговых точек: и торговых центров, и небольших магазинов, — без нарушений не обошлось.

«Изъято 182 упаковки „снюсов“ по 24 штуки каждая. Изъятая в ходе рейдов продукция направлена на проведение экспертного исследования. По данным фактам ведутся административные расследования, решения по которым будут приняты после проведения экспертиз», — рассказала об итогах начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД майор полиции Елена Швабауэр.

По итогам рейда полиция собрала и подготовила материалы, которые были направлены в Роспотребнадзор для принятия дальнейших решений. Продавцам и владельцам магазинов, в которых была изъята «запрещенка» грозят штрафы: на рядового гражданина — от 2 000 до 4 000 рублей; на должностное лицо — от 20 000 до 30 000 рублей.

Для профилактики в школах Копейска инспекторы по делам несовершеннолетних рассказывают подросткам, к чему может привести употребление снюсов и других никотинсодержащих смесей.