/ Пострадавшему при взрыве газа в Кыштыме объявлен сбор помощи

34-летний мужчина с переломами и ожогами находится в реанимации.

Мужчина, выживший после обрушения дома в Кыштыме, сейчас находится в тяжелом состоянии в местной больнице. Пострадавшего готовят к транспортировке. Родственники объявили сбор средств в помощь.

На данный момент супруг моей подруги находится в тяжелом состоянии в реанимации с многочисленными ожогами, переломом черепа и так далее. Я прошу вас о помощи. В ближайшее время Андрея госпитализируют в Екатеринбург в связи с тем, что он работает в МЧС. Там понадобится материальная помощь. — написала на своей странице в социальных сетях подруга семьи Филипповых.

Напомним, 21 января в Кыштыме взрыв бытового газа обрушил дом. Прибывшие на место спасатели извлекли из-под завалов владельца строения. Мужчина получил серьезные травмы, но остался жив. Его госпитализировали, сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его состоянием следят медики. Жители других домов не пострадали от произошедшего, у них газоснабжение не нарушилось. Следственный комитет начал проверку по факту получения травм местным жителем при возгорании газового оборудования.