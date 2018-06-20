/ Взрыв газа на ЧМЗ в Челябинске. Видео.

Рухнул балкон второго этажа.

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Сегодня, 20 июня, в Металлургическом районе Челябинска произошел мощный взры. Рухнул балкон второго этажа в кирпичной «пятиэтажке». В редакцию сайта о произошедшем сообщили очевидцы, они же поделились видео с места. Информацию о произошедшем подтвердили в МЧС. Там предположили, что конструкция рухнула в результате взрыва газа.

Произошел хлопок газовоздушной смеси в трехкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного дома. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, это был не бытовой газ, а переносной баллон. — сообщают в МЧС.

Повреждено остекление соседнего балкона. На месте продолжают работать экстренные службы. Информация о пострадавших устанавливается. По предварительной версии, жертвами инцидента стали два человека.