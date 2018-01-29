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/ Мусор в газовом канале едва не погубил двух маленьких детей и их мам в Копейске

Мусор в газовом канале едва не погубил двух маленьких детей и их мам в Копейске

Пожарные вовремя эвакуировали жильцов загазованного подъезда.
сегодня в 17:24
  |  Общество

Пожарный гарнизон Копейска спас целый подъезд от смертельного отравления угарным газом 28 января. Вызов поступил от сотрудников скорой помощи. Они рассказали, что в «скорую» обратились жильцы одной из квартир, однако теперь врачам не открывают. При этом за дверью слышны стоны и детский плач. Пожарные решили вскрыть дверь.

В квартире были обнаружены без сознания двое детей 2014 и 2016 годов рождения, и две женщины 1986 и 1957 годов рождения. После оказания медицинской помощи все пришли в сознание, в дальнейшем дети были госпитализированы в больницу, а взрослые отказались от врачебной помощи. Люди из соседних квартир тоже жаловались на плохое самочувствие. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

Чтобы установить причину плохого самочувствия жильцов, пожарные исследовали вентиляционный газовый канал. Он оказался забит мусором, из-за чего угарный газ скопился и стал поступать в квартиры. Все помещения проветрили, канал прочистили. Жильцам дома по улице Ленина теперь ничто не угрожает.

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Комментарии

ВЛАДИМИР
17:35, 29.01.2018
А где же наши ЖЭКИ, которые обязаны профилактически проверть чистоту газовых каналов.

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