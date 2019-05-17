/ Сближение Луны с Юпитером увидят южноуральцы в мае

Для наблюдения за небом не потребуется телескоп.

Россияне смогут понаблюдать за тем, как Луна приближается к Юпитеру в этом месяце. Луна успеет пройти мимо ярких созвездий Девы и Скорпиона, после чего окажется в непосредственной близости к 5 планете. Наблюдать за луной лучше всего в период с полуночи до рассвета над южным горизонтом.

16−17 мая 2019 года Луна пройдет недалеко от Спики (альфа созвездия Дева), 19 мая примет фазу полнолуния и окажется недалеко от Антареса (альфа Скорпиона), а 21 мая пройдет в градусе от Юпитера. Сближения майской Луны в эти дни лучше наблюдать после полуночи, когда Луна занимает наивысшее положение над южным горизонтом. — сообщает АО «Планетарий».

В эти дни Луна будет в созвездиях Девы, Весов, Скорпиона, Змееносца, а 22 мая перейдет в созвездие Стрельца.