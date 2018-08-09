/ Луна скроет Солнце от южноуральцев в выходные

Очередное затмение смогут наблюдать жители Челябинской области.

Очередное астрономическое явление ждет жителей Челябинской области. Они смогут понаблюдать за солнечным затмением. Его называют частным, потому что скрыт будет не весь диск дневного светила, а лишь его часть. Также при частном затмении нельзя увидеть звезды, потому что небо затемнено не полностью.

Частное солнечное затмение 11 августа 2018 года начнется в 11:02 по московскому времени (мск) в Атлантическом океане неподалеку от полуострова Лабрадор в Канаде. В 11:40 (мск) полутень Луны вступит на территорию России, двигаясь от Мурманской области на юго-восток. В область видимости затмения попадет большинство территории нашей страны, кроме юго-западных районов, где Луна пройдет на небе мимо Солнца, и полуостров Чукотка и Камчатка, где Солнце успеет зайти за горизонт. — рассказали сайту «Первый областной» в Московском планетарии.

В Челябинской области понаблюдать за затмением можно будет после обеда — примерно в 14:30 по местному времени.

Астрономы напоминают, что за солнечным затмением просто так наблюдать нельзя. Обязательны темные светофильтры, которые защитят глаза от повреждений ярким светом.