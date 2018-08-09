/ Луна скроет Солнце от южноуральцев в выходные

Очередное астрономическое явление ждет жителей Челябинской области. Они смогут понаблюдать за солнечным затмением. Его называют частным, потому что скрыт будет не весь диск дневного светила, а лишь его часть. Также при частном затмении нельзя увидеть звезды, потому что небо затемнено не полностью.
Частное солнечное затмение 11 августа 2018 года начнется в 11:02 по московскому времени (мск) в Атлантическом океане неподалеку от полуострова Лабрадор в Канаде. В 11:40 (мск) полутень Луны вступит на территорию России, двигаясь от Мурманской области на юго-восток. В область видимости затмения попадет большинство территории нашей страны, кроме юго-западных районов, где Луна пройдет на небе мимо Солнца, и полуостров Чукотка и Камчатка, где Солнце успеет зайти за горизонт. — рассказали сайту «Первый областной» в Московском планетарии.
В Челябинской области понаблюдать за затмением можно будет после обеда — примерно в 14:30 по местному времени.
Астрономы напоминают, что за солнечным затмением просто так наблюдать нельзя. Обязательны темные светофильтры, которые защитят глаза от повреждений ярким светом.