/ «Кровавая луна» спровоцировала очередь в челябинском астрокомплексе

Сотни человек наблюдали за космическими объектами через телескоп.

Минувшей ночью жители Земли могли наблюдать сразу два редких явления — самое длительное лунное затмение в текущем столетии и противостояние Марса. Астрономические события вызвали небывалый интерес у челябинцев. В астрокомплексе ЮУрГГПУ до поздней ночи была возможность увидеть все происходящее на небе своими глазами.

Желающих было очень много, больше 400 человек. Очередь в астрокомплексе выстроилась немаленькая. Некоторым пришлось выстаивать по 2 часа, чтобы подойти к телескопу. Благо, погода нам позволила увидеть затмение, смогли посмотреть все фазы лунного затмения и даже посмотреть на Марс, который был в противостоянии. — рассказал сайту «Первый областной» советник ректора ЮУрГГПУ по связям с общественностью Алексей Прокошин.

За этот вечер в стенах комплекса прошло в два раза больше лекций, чем планировалось. Челябинцы обращались с вопросами о происходящем и получали разъяснения от директора астрокомплекса Жанны Буйло и завкафедрой физики Ирины Беспаль. Наблюдение завершилось только к 4 часам ночи.

Кто-то, конечно, разочаровался. Недоумевали, что в этом такого: желтое пятно, с которым ничего не происходит. Многие, наоборот, удивлялись увиденной красоте. — продолжает представитель вуза.

Отметим, что это не последнее затмение в этом году. Челябинцы, пропустившие «кровавую Луну», смогут своими глазами через телескоп увидеть космическое явление.