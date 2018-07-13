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/ Суперлуна скрыла восходящее Солнце в пятницу 13

Суперлуна скрыла восходящее Солнце в пятницу 13

Редкое астрономическое явление совпало с «ведьминым» днем.
сегодня в 10:26
  |  Общество

В «ведьмин» день, пятницу 13, с небосвода «исчезло» Солнце. Нехорошая дата совпала с редким астрономическим явлением — затмением Солнца суперлуной. Спутник 13 июля подошел очень близко к Земле, а кроме того частично перекрыл Солнце. Однако стать свидетелями редкого явления смогли не все.

На суше частное затмение с очень малой фазой можно будет наблюдать только в Австралии в окрестностях города Мельбурн и на острове Тасмания. В Cеверном полушарии Земли затмение видно не будет. — рассказали в Московском планетарии.

Отметим, что солнечное затмение в 2018 году уже было 15 февраля и будет еще раз — 11 августа. Последнее как раз удастся пронаблюдать жителям северного полушария Земли.

Добавим, что многими пятница 13 воспринимается как неудачный день, а солнечное затмение — как дурное предзнаменование. Существует множество поверий, связанных с этими событиями. Однако сегодня они не воспринимаются всерьез.

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