/ Дикая лиса гуляла на территории ЧКПЗ и попала на видео

Животное пыталось выпить воды из лужи.

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Дикую лису заметили на территории челябинского кузнечно-прессового завода. Хищное животное было снято на видео днем, 6 ноября.

Лиса пыталась попить воду из замерзшей лужи. При этом животное совершенно никак не реагировало на оператора. Автор видео же иронично спросил у зрителей, видели ли они когда-нибудь лису на своей работе.

Как рассказал сайту 74.ru челябинский ветеринар Карен Даллакян, при виде дикого животного нужно первым делом сообщить в министерство экологии области. Зоозащитник объяснил, что в ведомстве есть специальный орган, который выезжает на место и отлавливает зверя. Уже после этого решается его дальнейшая судьба.