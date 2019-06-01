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/ Сбитая машиной полуслепая неясыть поселилась в зоопарке Челябинска

Сбитая машиной полуслепая неясыть поселилась в зоопарке Челябинска

Птица занесена в Красную книгу.
сегодня в 16:30
  |  Общество

Еще одну краснокнижную птицу спасли в Челябинской области. Бородатую неясыть обнаружили в частном секторе, местные жители заметили, что птица слишком долго находится на одном месте у дороги после того, как столкнулась с автомобилем. Они решили, что у птицы повреждено крыло, кроме того, из клюва у нее шла кровь. На место тут же вызвали представителей Министерства экологии, и те отправили птицу на лечение.

Птицу срочно транспортировали на ветеринарный осмотр в ветеринарный госпиталь «Панацея». При первичном осмотре неясыть вела себя очень спокойно. Внешних повреждений у нее почти не было, кроме левого закрытого глаза, а на веке сидел клещ. Клеща аккуратно сняли и переложили в баночку. На рентген-снимке у неясыти переломов не обнаружили. Пальпаторно было выявлено, что крылья и лапы не сломаны и нет внешних повреждений, кроме нарушения функционирования левого глаза. Птице сделали общий анализ крови и анализ крови на проверку воздействия клеща на здоровье бородатой неясыти. Клещевой энцефалит у неясыти не подтвердился. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском орнитологическом обществе.

Птицу обнаружили 21 мая, 28 числа она была «выписана». Поскольку вернуть птицу в дикую природу не представлялось возможным из-за слепоты на один глаз, неясыть передали в челябинский зоопарк. Там за ней будут ухаживать специалисты.

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