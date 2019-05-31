/ Голубя с перевязанными лапками спасли в Челябинске

Птица повисла на дереве и не могла взлететь.

Очередную историю спасения птицы рассказали жители Челябинска. На этот раз горожане пришли на помощь голубю, который повис на дереве. Оказалось, что птица запуталась лапками в нитке, а потом она же оплела ветку. Голубь, по рассказам местных жителей, не мог ни взлететь, ни сесть, и находился так высоко, что снять его можно было только с помощью автовышки.

Позвонила в общество защиты животных, таммне помогли. Через 5 минут перезвонил парень с автовышкой, а через минут сорок сам подъехал. К счастью проходил молодой человек, который снимал потом голубя с дерева, потом к нам присоединились чета пенсионеров с внучкой. Женщина потом сходила домой за маникюрными ножницами, без них мы бы не справились. — рассказала в сообществе «Наш Челябинск» Наталья Романова.

Голубя освободили от ниток, накормили, напоили и отпустили. Однако сразу прийти в себя птица не смогла. По словам спасителей, у голубя долго не получалось остаться в вертикальном состоянии.