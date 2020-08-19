О погибшем в Сирии офицере из Челябинска рассказал Герой России

Вячеслав Гладких пользовался уважением солдат и был на хорошем счету у руководства.

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О погибшем в Сирии генерал-майоре Вячеславе Гладких рассказал работавший с ним Герой России Сергей Зяблов. Депутат заксобрания вспомним, как офицер руководил танковой бригадой в Чебаркуле, а также рассказал, как именно узнал о гибели Вячеслава Гладких.



Напомним, служивший в Челябинской области офицер стал жертвой самодельного взрывного устройства в Сирии. Помимо Вячеслава Гладких пострадало ещё 2 человека. Сергей Зяблов отметил, что до сих пор не может поверить в гибель товарища и характеризует его в первую очередь как высоклассного офицера и хорошего товарища.

«Очень сложно говорить, каким он был человеком, он остался здесь, в сердце. Мы узнали об этой трагедии буквально вчера, сначала была информация, что пострадали наши военнослужащие, но не знали, что это Славка. Прекрасный офицер, прекрасный генерал, мы с ним познакомились, когда он приехал служить в нашу чебаркульскую танковую бригаду. Мы с ним организовывали не одно мероприятие, проводили танковые биатлоны, гонку героев в Чебаркуле»,— отметил герой Российской Федерации Сергей Зяблов.

Более полутора лет Вячеслав Гладких помогал танковой бригаде, затем дослужился до звания генерала. Сергей Зяблов отмечает, что погибший офицер общался с солдатами на равных и был на хорошем счету у руководства и родителей солдат.

«Мы думаем, как сейчас его пребывание на Чебаркульской земле отметить. Будем собираться общественным советом, решать, чтобы память о нем осталась»,— сказал Сергей Зяблов.

Напомним, сейчас по факту трагедии в Сирии следственный комитет России возбудил уголовное дело. Также руководитель СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования семье погибшего.

Российские войска работают в Сирии с 2015 года. По официальной информации, солдаты минобороны РФ помогают в борьбе с терроризмом.