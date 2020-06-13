Сбежавших из психбольницы в Магнитогорске задержали

Поисками опасных преступников занималась не только полиция, но и волонтёры.

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Сбежавших из психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске мужчин нашли. Информацию об этом сайту «Первый областной» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Действительно, беглецов задержали сегодня, 13 июня. Они возвращены в больницу»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, информация о том, что из больницы сбежали два опасных преступника и мужчина с алкогольной зависимостью появилась 12 июня в социальных сетях. В ориентировке, составленной Отделом полиции «Левобережный» УМВД России по Магнитогорску, сообщалось, что двое жителей Карталов — 22-летний Александр Клещев и 27-летний Александр Перчаткин — ранее были судимы по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Третий беглец, житель Магнитогорска, скорее всего, находился в больнице на лечении от алкозависимости.