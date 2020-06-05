В психоневрологическом диспансере в Каслинском районе выявлен коронавирус

COVID-19 обнаружен у двух сотрудников учреждения.

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В психоневрологическом диспансере села Черкаскуль Каслинского района выявлен коронавирус. Им заболели два сотрудника учреждения, сообщает пресс-служба администрации.



«Выявлены 2 положительных результата тестов на CОVID-19 у сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль. Взяты под особое медицинское наблюдение сотрудников, 56 человек, и пациентов, 423 человека»,— рассказали в пресс-службе Каслинского района.

Всего в муниципалитете с COVID-19 госпитализированы 13 человек. 7 из них больных, ещё 6 — носители. 5 жителей района ожидают результаты тестов.

«На долечивание находятся 9 больных из инфекционного госпиталя ЦГБ г. Кыштыма. Лечебно-профилактические и противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объёме, как среди персонала, так и с поступившим больным на долечевание»,— добавили в администрации.

Напомним, по официальным данным сегодня, 5 июня, Челябинская область преодолела отметку в 3600 больных коронавирусом. За сутки инфекцию обнаружили у 131 южноуральца. При этом 111 человек успешно вылечились от заболевания, а за весь период пандемии число выздоровевших достигло цифры в 1651. Трое жителей региона погибли от COVID-19 за последние сутки, всего за время распространения инфекции скончалось 52 южноуральца.