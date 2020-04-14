РЖД отменил популярный у южноуральцев «южный» поезд

Во время пандемии спрос на пассажирские перевозки упал в два раза.

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«Российские железные дороги» с 15 апреля отменяет 32 поезда дальнего следования. Еще 32 направления будут сокращать периодичность курсирования. Причиной стало большое падение спроса — более чем на 50 процентов — на железнодорожные перевозки во время бушующей коронавирусной инфекции. А количество проданных билетов на апрель и май сократилось более чем на 70 процентов.

Касательно поездов, которые курсировали на Южно-Уральской железной дороге, то периодичность будет сокращена у трех поездов:

Поезд № 11/12 сообщением Челябинск — Омск будет отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 1 апреля, из Омска — с 12 апреля. Для поездов, отправляющихся из Омска и Челябинска после 25 марта, временно приостановлена продажа билетов от/до станций, расположенных на территории Казахстана.

Поезд № 111/112 Кисловодск — Орск будет отправляться один раз в четыре дня: из Кисловодска ­— с 10 апреля, из Орска — с 12 апреля.

Поезд № 12/47 Челябинск — Владивосток (вагоны беспересадочного сообщения) будет отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 1 апреля, из Владивостока — с 7 апреля.

Что же до полного прекращения поездок, то № 455/456 Челябинск — Новороссийск отменяется из Челябинска с 25 мая, из Новороссийска с 27 мая. Отметим, что этот сезонный маршрут был очень популярен у южноуральцев, направляющихся на юг России.

«Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты», — рассказали в РЖД.

При этом, если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится и вновь будет повышен спрос на пассажирские перевозки, то «Российские железные дороги» полностью восстановят всю маршрутную сеть, а также они готовы увеличить предложение для пассажиров.

Отметим, что ранее на ЮУЖД уже был изменен порядок курсирования поездов дальнего следования. Среди них маршруты Челябинск — Москва, Екатеринбург — Оренбург, Челябинск — Анапа, Оренбург — Самара, Челябинск — Санкт-Петербург, Орск — Анапа.

Со всей актуальной информацией о расписании поездов можно ознакомиться на официальном сайте РЖД.