/ Центробанк считает незаконным прошение банков о назначении денежных переводов

Банк может только подтвердить перевод, но не запрашивать его назначение.

Представитель Центробанка России в Челябинской области рассказала, что прошение банков об объяснении своих переводов считаются неправомерными. Ранее в СМИ появилась информация, что банковские организации начали массово просить не только подтверждение переводов, но и причину проведения операции. Если клиент отказывается это делать, его карту блокируют.

В самом Центробанке советуют жаловаться на такие действия организаций в регулятор. Как рассказала сайту «Первый областной» эксперт челябинского отделения Банка России Людмила Панина, с сентября этого года действует Федеральный закон № 167 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств», задачей которого является обезопасить клиент от кибермошенников.

В соответствии с этим законом банки действительно могут приостанавливать действия клиентов и блокировать электронные средства платежа, в том числе банковскую карту, в случае, если у кредитной организации возникнет подозрение, что данным средством платежа завладели мошенники. Но блокировка банковских карт может происходить и по другим основаниям, в том числе по причине исполнением банками закона 115 ФЗ «О противодействии легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма», и также при неисполнении определенных условий договора, заключенного между банком и кредитной организацией. В случае блокировки карты клиенту необходимо обратиться в кредитную организацию, чтобы прояснить причины блокировки банковской карты, и попытаться урегулировать возникшую ситуацию с банком. При этом данный закон не налагает оснований на банки запрашивать информацию о назначении платежа и документы подтверждающие происхождение денежных средств и экономическое обоснование операции. — рассказала сайту «Первый областной» Людмила Панина.

В случае, если операция все же была приостановлена, банк должен связаться с клиентом и уточнить, действительно ли он совершал перевод. Если клиент говорит, что это так, то банк незамедлительно должен обеспечить ее проведение. Если клиент отрицает факт операции, то деньги не списываются и операция не проходит. Так, по словам Людмилы Паниной, предотвращается кибермошенничество и хищение денег.