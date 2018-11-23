/ Поддерживать россиян, взявших ипотеку, обяжут банки

В сложной ситуации финансово-кредитная организация должна будет снизить ежемесячный платеж.

В следующем году реструктуризация кредитов станет обязанностью банка, сообщает газета « Известия ». Законопроект Центробанка РФ позволяет потребовать изменение графика выплат, и снизить ежемесячный платеж при определенных условиях.

Так, если доход семьи снизился на 30%, долг не более 10 миллионов рублей и договору больше года, то можно попросить банк реструктурировать кредит, в результате чего ежемесячный платеж снизится. После периода реструктуризации ежемесячный платеж должен вырасти не более чем на 20%.

Такой шаг поднимет уровень защищенности заемщика: он будет уверен, что в критической ситуации можно получить послабления от банка. Это позволит избежать неплатежей, а значит, штрафов и переплат. — прокомментировал решение Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.