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Поддерживать россиян, взявших ипотеку, обяжут банки

В сложной ситуации финансово-кредитная организация должна будет снизить ежемесячный платеж.
сегодня в 13:06
  |  Общество
В следующем году реструктуризация кредитов станет обязанностью банка, сообщает газета «Известия». Законопроект Центробанка РФ позволяет потребовать изменение графика выплат, и снизить ежемесячный платеж при определенных условиях.

Так, если доход семьи снизился на 30%, долг не более 10 миллионов рублей и договору больше года, то можно попросить банк реструктурировать кредит, в результате чего ежемесячный платеж снизится. После периода реструктуризации ежемесячный платеж должен вырасти не более чем на 20%.

Такой шаг поднимет уровень защищенности заемщика: он будет уверен, что в критической ситуации можно получить послабления от банка. Это позволит избежать неплатежей, а значит, штрафов и переплат. — прокомментировал решение Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

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