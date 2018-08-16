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/ Сборная Челябинской области заняла первое место на летних сельских играх

Сборная Челябинской области заняла первое место на летних сельских играх

Соревнования были посвящены 75 годовщине Курской битвы.
сегодня в 19:30
  |  Общество

Сборная Челябинской области заняла первое место в группе на XII всероссийских летних играх, которые проходили в Курской области. Помимо Челябинской делегации, в группе до 800 тысяч человек были представлены сборные из 9 регионов России.

В программу игр были включены 18 дисциплин, среди которых как классические виды спорта, так и профессиональные дисциплины: соревнования дояров, косарей, механизаторов и состязания спортивных семей. Евгений Трошин и Михаил Липп из села Миасское стали самыми сильными и быстрыми среди нескольких тысяч участников. Они заняли первые два места в личном зачете. Спортсменам предстояло пробежать 500 метров, подтянуться на перекладине и на время собрать и разобрать доильный аппарат.

К конкурсу дояров мы начали готовиться заранее, для подготовки к соревнованиям пришлось научиться работе с аппаратом. Это сильно напоминает сборку и разборку автомата, нюанс лишь в необычности аппарата, в большом количестве мелких деталей. — рассказал сайту «Первый областной» серебряный призёр всероссийских летних сельских игр в соревнованиях дояров Михаил Липп.

Организаторами сельских игр выступают Министерство спорта Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Общероссийский союз общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай» России.

В этом году у нас была замечательная команда. Мы успешно выступили. Дояры стали первыми, косари — четвёртые среди 50 с лишним участников, механизаторы стали десятыми. В итоге принесли в копилку нашей команды 500 с лишним очков. — прокомментировал сайту «Первый областной» Борис Хабиров.

Отметим, что всероссийские летние и зимние сельские игры проводятся с периодичностью 1 раз в 2 года. В ближайшее время команду Челябинской области примет губернатор Борис Дубровский, чтобы поздравить за их спортивные заслуги.

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